媽媽勞碌時數飆高 台灣人壽提醒補強保險愛自己
多元角色與家庭照顧使媽媽們成為勞碌萬能族群，母親節即將到來，中國信託金控子公司台灣人壽今(3)日提醒每位媽媽不要忽視自己的人身風險缺口，好好愛自己，替自己或為媽媽規畫保險，善用商業保險補強各人生階段女性所需保障。
依據衛生福利部2019年之15歲至64歲婦女生活狀況調查報告指出，台灣婦女平均每日無酬照顧時間為3.18小時，其中有配偶或同居伴侶婦女平均每日無酬照顧時間更達4.41小時，為配偶或同居伴侶的三倍，顯示女性擔任家庭主要照顧者，為家庭付出不少心力。
台灣人壽內部保戶所屬人生階段數據顯示，身為母親且在家庭責任期(21歲至45歲)的保戶占46%，退休預備期(46歲至65歲)占41%，樂齡享壽期(66歲以上)占13%。
台灣人壽更進一步將46%家庭責任期的媽媽保戶，細分包括了新手媽媽7%、三明治媽媽24%以及熟齡期媽媽15%，明顯發現每個族群都有著不同的保險缺口考量。
台灣人壽提出從壽險、醫療、意外傷害、癌症醫療、重疾特傷及長期照護等六大保障面向出發，檢視自身保障，建議不同世代的母親補強其保障缺口。
家庭責任期的新手媽媽(21歲至35歲)，因為有了新身分，生活型態改變及正是扶養新生兒花費較大的階段，建議善用1年期定期壽險搭配醫療、意外險，規畫基本的保障。
而三明治媽媽(36歲至45歲)，處於奉養父母、養育兒女雙重經濟壓力，若因意外或疾病將會造成家中經濟、照護子女中斷的風險，該階段要有醫療險與意外險基本配置，但也不可輕忽此階段為乳癌、子宮頸癌好發年紀，建議將癌症險一併規劃保障較為完整。
台灣人壽表示，近年醫療技術不斷更新，也提醒醫療險、癌症險應定期加強檢視保障與額度是否足夠，讓人身防護更周全。
熟齡期媽媽(46歲至54歲)，隨著孩子逐漸成長前往外地念書，媽媽們生活重心不再繞著孩子轉，相對的在經濟上也較為充裕，建議媽媽們檢視現有的保險保障範圍與額度，讓保險規畫與時俱進。
退休預備期(46歲至65歲)的兒女已能獨立，身上背負養育兒女的重擔較為輕鬆，建議可開始積極規畫準備退休生活，建議媽媽們可著重規劃長期照護的保障，為自己的長壽生活準備，不給家人造成額外負擔。
台灣已邁向高齡化，女性平均壽命已達84.26歲，這群樂齡享壽期(66歲以上)的媽媽，已邁向退休樂活時光，因餘命變長，面對外來尚有20年的人生，如何有穩定現金流能讓生活無虞，日後又能傳承財富給家人，將是這個時期的規畫重點。
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