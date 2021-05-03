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保險專家：幫媽媽規劃這件事 不怕老後沒錢

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
保險公司建議，子女可以幫父母規劃合適保險，讓父母在退休後也可以用給付明確的生存保險金來享受隨心所欲的退休生活。 圖／聯合報系資料照片
保險公司建議，子女可以幫父母規劃合適保險，讓父母在退休後也可以用給付明確的生存保險金來享受隨心所欲的退休生活。 圖／聯合報系資料照片

AIA友邦人壽今(3)日表示，退休生活最完美的境界，除了身體健康、有一筆令人安心的存款金額外，莫過於能在活著的每一年，年年還能領一筆固定收入。

時值母親節，華人文化重視孝道，除了透過送禮吃飯表達心意外，AIA友邦人壽另外建議，孝順兒女可以為母親重新審視現有的保險規畫，並提早針對母親未來退休生活所需的保障，利用具生存保險金特色的還本型壽險商品，約定母親為被保險人，讓母親到達樂退調整年齡時，便可開始每年領取一筆生存保險金，領到99歲為止，也等於子女把母親退休後的孝親費先儲備起來。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，人活著的每一天，就會需要花錢，「我們無法預測自己的壽命長短」，因此在退休後的餘命生活中，若能擁有大於生活所需的被動收入，身心靈才算真正退休。

許多父母會為年幼子女規劃保險，好讓子女在成年後可以利用滿期保險金或生存保險金去完成留學、開店等人生挑戰，現在可換成子女幫父母規劃合適保險，讓父母在退休後也可以用給付明確的生存保險金來享受隨心所欲的退休生活。

生存保險金給付明確的保險商品，以友邦人壽5599還本終身保險為例，保戶可先擇定55歲、60歲或65歲當作自己的樂退調整年齡。

於到達該選定的樂退調整年齡前，完成繳費滿10年或20年，便可自樂退調整年齡當年開始，在每年保單週年日仍生存且契約有效時，領取一筆累積已繳保險費總和x5%的生存保險金，持續領取20次。

自第21次開始生存保險金改為保險金額x5%，一樣是每年給付一次，直到99歲為止，100歲再給一筆祝壽保險金，降低長壽所導致的潛在風險。

保險金 退休 友邦人壽

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