南山人壽首創專屬女性外溢癌症險 推雙重回饋12%

首季甫拿下外溢保單保費收入第一名的南山人壽，今（3）日下午在母親節之前再推出新的外溢保單-「美力相守-女性癌症新商品服務計畫」，是國內首創女性專屬癌症外溢保單，祭出每年最高12%現金回饋（包括10%健康促進回饋及2%防疫保健回饋）。20年期定期險最高理賠240萬元。

南山人壽表示，此次亦導入「服務賦能」概念，保險從賠償提前至預防，再延伸至全人健康陪伴照護，這次上市的商品，是南山人壽壁劃「健康守護圈」藍圖的首發之作。

南山人壽商品精算暨數據管理資深副總陳維新表示，以35歲女性為例，投保1單位，年繳8150元，於第二年度出具乳癌 X光攝影檢查文件，就可拿而163元的防疫保健回饋金，加上小美積極運動，當年度健檢達標達五個，如腰圍、血壓…達到減齡目標，首年就可再拿815元健康促進金，等於保險回饋合計達到978元。加值BAM超商購物金回饋1800元。假設第三年發現患有乳癌，最高可拿到合計最高120萬元理賠。此商品最高投保二單位，即最高理賠240萬元。

南山人壽表示，隨著近年保險價值轉型，核心價值已被重新定義，從過去的被動財務補償，往前延伸至事前風險預防」。同時，今年初召募800名健康險銷售績優的業務人員做為首波種子，參加醫學大學課程培訓，這次新商品上市，是對於南山人壽近年的轉型別象徵性意義，如同跑者在鳴槍起跑後第一哩路的達陣。

南山人壽商品精算暨數據管理資深副總陳維新進一步說明，本次「美力相守一女性癌症新商品服務計畫」即是南山人壽完整體現前述概念，將保單搭配健康服務資訊一同介紹予有需求的保戶。談到服務計劃的概念初衷，他也強調南山人壽一直希望陪伴保戶更健康，而察覺到要達到健康的目標，成功的關鍵在於「自主健康管理行為的養成」同時必須兼顧各主要的健康指標。

因此南山人壽近年來 商品的開發設計「積極導入外溢獎勵的機制」「健康促進連結五項主要健康指標」目的即在於鼓勵保戶長期培養健康的觀念與行為；另一方面「積極發展保險服務聯盟」希望延伸保險商品與保戶之間更多的接觸點，讓商品的價值超越理賠加更多附加價值。

母親節在即，據南山人壽調查，4月12~30日調查年滿20歲以上的媽媽，訪問逾3.1萬份，三成媽媽完全沒有運用，63%是因為工作繁忙，但若有人願意陪伴的話，有75%的媽媽就願意運用。至於最擔心的疾病中，有64%人選擇癌症。

以乳癌重症為例，平均花費可能高達新台幣92萬元。陳維新說，「美力相守癌症定期健康保險」具有三大特色。一是雙重外溢獎勵機制，每年最高享12%現金回饋，雙重鼓勵保户自主健康管理提高癌症險意識。且採定期險設計，20年期，針對女性好發癌症提供額外給付，每投保單位合計最高給付120萬。

陳維新說，此新商品設計雙重的外溢獎勵機制，包括「健康促進回饋金」及「防疫保健回饋金」，鼓勵保戶維持健康就有機會享有雙重的現金回饋。除提供最高年繳應繳保險費10%之「健康促進回饋金」外，保戶若進行乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌等四大「指定癌症篩檢」或11項「指定疫苗接種」時，可額外獲得年繳應繳保險費2%之「防疫保健回饋金」。

此外，這張採定期險方式，繳費20年，保障20年，以補強現有保障不足之處，讓癌症保障更完整周全，包括癌症保險金、重度癌症保險金、重度癌症生活照護保險金、特定重度癌症保險金、乳癌護理保險金及癌症身心關懷保險金等完整且多元的一次或分期給付項目，合計擁有最高120萬元的癌症預備金，協助保戶掌握黃金治療期，協助安心醫療及後續長期療養。

南山人壽近日從公司內部針對「女性癌症投保行為與理賠現況」之大數據分析結果，發現女性投保癌症相關醫療保障商品之滲透度將近七成，又以40至60歲的投保行為最為積極；此外，女性癌症理賠發生率最高為乳癌；首癌中女性特有癌症即占比近半，顯示女性特有癌症的侵襲風險相對甚高。

另外，平均罹癌五年存活率約75%，乳癌存活率甚至高達近九成，突顯乳癌患者特別需要注重術後的休養期；最後，雖然癌症險滲透度高達近七成，但「實際醫療支出」相較「保障額度」之缺口仍大，以乳癌重症為例，平均花費可能高達新台幣92萬元，尚不包含額外照護費用、收入補償金額等，若需新式癌症療法者則花費更驚人，民眾既有的保障範圍與額度更為不足。

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