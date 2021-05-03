玉山銀前董座曾國烈退休後 轉入上海商銀擔任獨立董事

金融業吹起卸任董總轉擔任其他金融機構獨董風潮。上海商銀（5876）2021年董監事候選人名單中，出現前玉山銀董事長曾國烈，為國內再一位卸任金融機構董總轉入金融業擔任獨立董事。

玉山金控（2884）去年高層組織異動，當時玉山銀董事長曾國烈因退休卸任，董事會推選玉山銀行董事長黃男州、玉山金控總經理陳美滿、玉山銀行總經理陳茂欽，全新領導團隊出爐。

曾國烈去年退休後，曾投書到媒體，探討未來金融的長相，包括銀行CEO必須啟動數位轉型，必須聚焦在銀行從產品線的員工與顧客，到服務部門與新的數位部門等，都要迅速合作找出顧客體驗最好的服務模式。

曾國烈過去曾經擔任金管會銀行局局長，以及長期帶領玉山銀行走向長期穩定獲利，擁有深厚民營銀行領導經驗，以及政府機構高層背景，估計將可望為上海商銀帶來迎向新數位金融轉型的新航向。

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