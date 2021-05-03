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新台幣貶值2分 午盤暫收27.97元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（3）日午盤貶值2分，暫收27.97元兌1美元，成交金額5.46億美元；台股早盤開低，新台幣上午盤曾短暫轉為升值，觸及27.945元兌1美元，升值0.5分，午盤以貶值暫收。

美股上周五收跌，道瓊工業指數下跌185.51點，跌幅0.54%；標準普爾指數下跌30.3點，跌幅0.72%；那斯達克指數下跌119.86點，跌幅0.85%，台股早盤以17,505.52點開低，一度下滑至17,255.49點。

新台幣早盤以27.97元兌1美元，貶值2分開出，上午盤最低達27.992元兌1美元，貶值4.2分，最高為27.945元兌1美元，升值0.5分，午盤以27.97元兌1美元暫收。

新台幣 台股

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