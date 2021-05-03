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當沖降稅要延長 陳冲質疑：恐加劇市場功能扭曲

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲。本報系資料庫
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲。本報系資料庫

強心針可以救急，每天打強心針會如何？大概沒有臨床的答案，因為沒有正常的醫生會如此嘗試，也因為醫學上沒必要，更怕心臟衰竭。新世代金融基金會董事長陳冲的以台股的強心針來形容當沖指出，當沖稅率減半等有差異性、有歧視性的證交稅，會加劇市場功能扭曲，誤導投資人的心態；當股市價量不振時可打強心針爭取治療時間，但連續打四年還打算再打五年，恐股市不僅像賭場，氣氛上更像安寧病房。

四年前，當沖降稅在立法院臨時會卡關未定時，陳冲發表「當沖降稅剎車也算好事」一文，表明當沖針對同一金融工具在同一日內，一買一賣，沖抵結清，國際市場常見。但股市參與者，有長期持有者，有短中期待沽者，也有極短線進出者，如政府擬將證券交易稅減半，以鼓勵當沖多於鼓勵長期持有，也應大聲宣示，說明理由，並針對因此增加股價的震盪、影響集中市場發現價格的功能，予以評估。

可惜後來，在一片「呼應民意」、「民生法案」的加持聲中，也因為當時股市價量不振，當沖降稅在落日條款的掩護下，仍然過關，雖然獨步全球，但也算是一種急救措施。

而今當沖占股市交易的比率由四年前的不到一成，發展到今日的三成以上、甚至近日的六成多，成交總額也由不足千億，飆至上月的七千多億，急救了四年，陳冲質疑，這種「動員戡亂時期臨時條款」，居然還要繼續延長五年？主管官員對自己所謂「證交稅中性」的矛盾說詞，捫心自問是否應該收回？部分媒體的質疑、以及股市名嘴「股市變得像賭場」的論調，應該反射了相同的心情。

陳冲表示，他不反對當沖，也不反對投機，因為當沖及投機，都是資本市場的常態與必要元素之一，但有差異性甚至有歧視性的證交稅，只會加劇市場功能的扭曲，誤導投資人的心態，值得三思。

以強心針為例，股票市場價量不振，甚至奄奄一息，不得已施打強心針，就像急診室內爭取治療時間一樣，可以理解。但打了四年強心針的股市，還打算再打五年，股市不僅像賭場，氣氛上更像安寧病房，這樣好嗎？

陳冲 證交稅

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