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新台幣開盤貶2分 為27.97元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（3）日早盤以27.97元兌1美元，貶值2分開出；台股早盤以17,505.52點開低，新台幣一度轉為升值，觸及27.945元兌1美元，升值0.5分，但是又再轉為貶值表現。

美股上周五收跌，道瓊工業指數下跌185.51點，跌幅0.54%；標準普爾指數下跌30.3點，跌幅0.72%；那斯達克指數下跌119.86點，跌幅0.85%。

美股收跌，台股早盤開低走低，一度下滑至17,431.3點，新台幣早盤貶值開出，一度轉為升值，觸及27.945元兌1美元，升值0.5分，但很快再轉為貶值，早盤最低為開盤的27.97元兌1美元。

新台幣 台股

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