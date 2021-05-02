Whoscall Watchmen系統 一小時內預警金融電訊詐騙

近期假冒銀行並帶有夾帶惡意連結的詐騙簡訊，造成民眾財損與恐慌。純網銀陸續上線，以電信防詐服務Whoscall聞名的防詐品牌Gogolook推出全新服務「 Whoscall Watchmen 企業偽冒預警系統」，攜手 AI 資安公司奧義智慧科技，打造監測、分析到預警的一站式服務。

過去金融機構對於偽冒詐騙只能被動接收訊息，從詐騙發生到正式通報可能耗費半天以上的時間，往往無法即時阻止詐騙發生。而 Whoscall Watchmen將預警時間縮短到一小時以內，讓相關人員得以及早啟動因應措施，遏阻詐騙事件蔓延。

詐騙集團不斷偽冒成不同企業進行電話詐騙與寄送釣魚簡訊，隨著純網銀相繼上線，在Whoscall 防詐資料庫中，今年已新增超過4,000組偽冒企業的詐騙號碼。今年初詐騙集團更是鎖定各大銀行，透過偽冒銀行的簡訊及網頁，盜用被害者帳戶造成財損。根據內政部警政署的統計，今年第一季相關受害案件累積已超過 70 餘件，損失總金額逾新台幣900萬。

Whoscall統計，今年已經攔截280萬次偽冒企業的詐騙電話與簡訊，為解決金融機構遭偽冒的詐騙事件，Gogolook 推出 Whoscall Watchmen 企業偽冒預警系統，透過 Whoscall 用戶主動回報的詐騙電話與簡訊，Whoscall Watchmen 透過 AI 技術分析詐騙號碼發話行為，比對 Whoscall 防詐號碼資料庫與刑事局165詐騙號碼通報記錄，即時掌握是否有企業遭偽冒的情形。

在簡訊端，Whoscall Watchmen將Android 的連結掃描功能中，加入奧義智慧科技 RiskINT釣魚網址偵測技術，避免用戶落入釣魚網站的陷阱，更能第一時間通報偽冒網域。

刑事局預防科股長洪國倫表示，詐騙集團假借金融機構名義，發送銀行帳戶異常的訊息，再藉由幾可亂真的假網頁騙取客戶的網銀用戶代號及密碼，將原帳戶金額轉出。提醒民眾若發現帳戶被盜領，要盡快連繫165反詐騙諮詢專線，或直接連繫銀行客服專線。同時也提醒各企業機構應更加重視消費者個資保護與防詐意識。」

Gogolook從電信防詐出發，全新服務Whoscall Watchmen以企業為主體，在第一時間協助其消費者阻絕詐騙，並強化數位科技偽冒風險的控管。並與奧義智慧科技共同研發 Whoscall Watchmen 的後端技術。奧義智慧科技共同創辦人叢培侃表示，每天有數百萬個新的網站被註冊，利用自家研發的CyberTotal 系統結合Anti-Phishing偵測演算法與國內外威脅情資，可在新網域註冊數分鐘之內，偵測偽冒狀況進行超前部署，再結合 Whoscall 的號碼資料庫與高覆蓋率，使得 Whoscall Watchmen 能與企業同步監控、對抗詐騙集團的惡意行為。

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