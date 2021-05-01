匯市最前線／台幣本周估27.8~28元
4月29日新台幣貶值1.2分收在27.95元，匯銀主管指出，29日午盤後新台幣表現欲振乏力，主因外資匯出，以及投信與壽險美元買盤出籠，不過上周新台幣升幅0.58%、升值1.61角。
匯銀主管認為，外資動向為5月觀察重點，美聯準會（Fed）承認市場出現「泡沫跡象」，但表明現在無意關上流動性水龍頭，市場熱錢仍需找地方落腳，5月的第一周，新台幣走勢區間可能落在27.8元到28元。
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