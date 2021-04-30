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台幣短線升勢減弱

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

外資大舉來台，4月單月新台幣強勁升值5.81角、升幅2.08％，單月升值幅度寫下今年新高，推升今年以來新台幣大幅升值5.58角、升幅2%，超過主要出口對手國韓元的貶值1.98%。

匯銀主管指出，周四（29日）外資賣超台股63億元，看起來似有退潮跡象、先落袋為安，估計未來一周新台幣升值力道可能暫時減緩，區間將先看27.8到28元。

今年以來至4月29日為止，新台幣升幅2%，高於人民幣的1.15%，同時期，星幣貶值0.33%、泰銖貶值4.1%、韓元貶值1.98%、日圓貶值5.32%，美元指數則升值0.8%，新台幣成為今年以來最強亞洲貨幣，最大升值幅度貢獻來自4月的強勁升值、單月升幅2.08%。

據統計，今年1月新台幣升值9.6分、升值幅度0.34%；2月升值1.06角、升值幅度0.37%；3月貶值2.25角、貶幅0.79%；4月轉貶為升，且單月升值幅度逾2%。

前天為4月最後一個交易日，當日新台幣以貶值1.2分收在27.95元，匯銀主管指出，29日午盤後，新台幣表現欲振乏力，主因受到外資大舉匯出，以及投信與壽險美元買盤資金出籠。

匯銀主管指出，「要放假了，出口商拋匯告一段落，加上外資匯出力道加大」，原本預期台股持續上漲，新台幣易升難貶，沒想到外資29日轉為賣超台股，新台幣以貶值收場。

新台幣 外資

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