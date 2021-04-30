惠譽國際信評 確認京城銀行評等為A+(twn)

京城銀行（2809）指出，惠譽信用評等公司日前確認京城銀行國內長期評等維持為A+(twn)、國際長期評等為BBB、個別實力評等為bbb，調整評等展望「穩定」，並確認國內短期評等維持為F1(twn)、國際短期評等為F3，支援評等確認為5。

京城銀表示，惠譽信用評等公司認為京城銀的評等取決於其個別實力評等，反映其自身的信用體質。展望調整至穩定反映台灣經營環境的下行風險減緩，及在新冠肺炎疫情期間展現的恢復力。評等的確認與穩定展望也反映京城銀高於同業的資本水準與健全的流動性體質，有助該行抵減因較大的外幣債券部位所帶來的潛在市場波動。

京城銀行表示，該行今年首季資本適足率為16.59%，第一類資本比率為15.18％，總放款覆蓋率為1.57%、逾放比率0.02%、備抵呆帳覆蓋率10,042%，整體資產品質維持高於國銀平均的優異水準。另外，京城銀為因應國內外金融環境變化及激烈競爭，將秉持「簡化、效率、利基、創新、服務」的營運策略，致力於穩健的財務結構、充足的資本、健全的流動性及整體營運持續穩定，提供在地民眾更為貼心、創新、多元化優質的金融服務，以創造顧客更大的價值，並善盡企業社會責任，打造不一樣的銀行，且落實執行法令遵循，強化內稽內控及各項風險控管機制，期以奠立京城銀行永續經營的基礎。

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