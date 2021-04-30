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不甩富邦金溫情喊話 日盛銀工會五一照上街頭抗爭

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

明天五一勞動節，儘管富邦金控（2881）日前發聲明表示，樂意與日盛金控（5820）旗下日盛銀行工會面對面勞資協商，但日盛銀工會明天仍將照常拉白布條上街，抗議富邦金併日盛金，資方對勞方訴求的忽視與不作為。

據指出，日盛銀工會與預計下周拿到登記證的日盛金控暨子公司工會，五一勞動節都將派員參與各產業勞工組織的遊行，由於日盛銀工會日前已經獲得全國金融業工會聯合總會通過納為會員，因此日盛銀工會將有上百位行員與全金聯及其他金融業工會，一起上街遊行。

雖然富邦金在29日發出公開聲明，強調近期將組成協商團隊積極與工會進行協商，共創勞資和諧環境，樂意會面傾聽日盛員工心聲。不過，明天日盛銀工會還是會手持「日盛無情！員工血淚！」的白底黑字布條及手牌，公開控訴富邦金敵意併購日盛金後，資方對勞方不加聞問。

富邦金控 金融業

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