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花旗消金買家是誰？ 財長蘇建榮：泛公股有接觸

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
花旗銀行。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
花旗銀行。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

花旗銀行即將退出亞洲多國的消費金融業務市場，引發金融業關注，今（29）日更有立委關切，我國的泛公股銀行，是否有機會接手其在台業務，財政部長蘇建榮指出，確實有幾家泛公股已和花旗接觸，是否接手仍需審慎評估，尊重各家董事會後續決議。

花旗集團日前宣布，將退出現有布局的13國的消金業務，包括澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、台灣、泰國以及越南等，多數出售區域皆為亞洲地區，未來將由何方接手其在台消金業務，引發市場關切。

立法院財政委員會今日審查房屋稅及貨物稅相關修正草案，國民黨立委賴士葆於質詢過程提出關切，我國泛公股銀行是否有機會接手花旗的消金業務？蘇建榮直言，這對泛公股銀行是個好課題，或許也是公股銀轉型的好契機。

蘇建榮透露，就他瞭解，有一部分泛公股銀行，已經在跟花旗接觸，但還在很初期的階段，即便有意出價，仍要經過其內部審慎評估。

賴士葆更點名，兆豐金（2886）可能是很有希望的買家之一；蘇建榮對此表示不便回應，財政部不會直接指示泛公股銀行出價認購，各家未來是否有意出手，仍要回到其董事會當中討論。

花旗 財政部 賴士葆

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