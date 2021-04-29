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富邦金配發股利4元創史上新高！股息殖利率4.67%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

富邦金控（2881）今(29)日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利3.0元及股票股利1.0元，合計總股利配發4.0元，創下歷史新高紀錄，配發率達46.8%。展望未來，富邦金控將持續維持一貫之長期穩定平衡的股利政策。以今日收盤價64.2元計算，不計股票股利部份，股息殖利率為4.67%。

富邦金控2020年稅後純益創下歷史新高達902.72億元，亮眼的獲利表現也反映在股利政策，現金股利從去年的每股新台幣2.0元提高到每股新台幣3.0元。此次配發現金股利來源為富邦金控各主要子公司，包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券等。這也是自2018年以來富邦人壽首度獲利上繳金控，顯示富邦人壽優異的資本水準。富邦人壽擬上繳金控新台幣74.4億元，約佔富邦人壽2020年淨利之12.2%。

除了現金股利外，富邦金控此次同時配發股票股利1.0元，這是富邦金控時隔9年以來再次配發股票股利。富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成輕微的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利之組合可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時免繳納台灣所得稅。

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