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優於預期！台新金配股利約1元 配發率飆高至86%

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

終於有金控公司股利配發優於外界預期了！台新金控（2887）今(29)日晚間公告，董事會通過，擬配發現金股利每股0.55521108元、股票股利每股0.45426368元，合計1.0094748元，較去年配發的0.79701542元大幅走高。

台新金去年每股稅後純益(EPS)為1.19元，較前年1.17元減少，配發的股利卻大增26.7%，其中，現金股利0.55521108元，較去年的0.56562382略減，股票股利0.45426368元，則較去年的0.2313916元增加將近一倍、達96.3%。

連動所及，台新金今年股利配發率也從去年的67.0%，大幅走高至86.3%。

為何大幅提高股利配發率？台新金控財務長賴昭吟表示，「有能力的時候嘉惠股東，我們今年獲利狀況會比較好，應該要回饋」。

據了解，台新金去年獲利扣掉彰銀（2801）獲利衰退部分，自身其實成長。賴昭吟表示，目前看來，台新金今年獲利動能良好，趁獲利佳時多配一點給股東，台新金賺得回來的。

台新金控 股利

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