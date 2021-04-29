時隔三年 富邦金宣布擬再發200億丙種特別股

為籌措併購日盛金資金，富邦金（2881）今（29）日發布重大訊息，繼2016年與2018年之後，時隔三年後再度發行「丙種」特別股，預計募資200億元，加計普通股現增合計募資500億元。

富邦金董事會今日決議，發行50~75萬張股普通股，特別股暫定發行3億3333萬股。普通股暫定發行總金額為新台幣300億元，特別股暫定發行總金額為新台幣200億元。主要用途為轉投資日盛金融控股股份有限公司及償還負債等兩項所需用途。

同時，富邦金重訊內容亦表示，普通股每股發行價格暫定新台幣40元~60元，特別股每股發行價格新台幣50元~70元，暫定為60元，實際發行價格將於向金管會申報案件生效後，授權董事長訂定。市場關注市場利率低迷，台股熱絡下，富邦丙種特別股能祭出多少固定年息，吸引投資人。

富邦金2016年為了籌資360億元，來擴充營運資金、強化資本結構，發行了甲種特別股6億股(60萬張)，每股定價新台幣60元，且發行前7年富邦金不得收回，並固定支付年息4.1%。

2018年富邦金控再現增發行另1檔乙種特別股400億元，利率定為年息3.6%，一樣有優先配息權。

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