中信金配發現金股利1.05元 殖利率4.6%
中信金控（2891）今(29)日傍晚公告，董事會通過配發現金股利每股1.05元，以今日收盤價22.8元計算，股息殖利率4.6%。
15家上市櫃金控截至今日傍晚17時45分，已有華南、國泰、玉山、開發、元大、兆豐、新光、國票、永豐、中信、第一、合庫、日盛等13家公告股利政策。
中信金決議配現1.05元，與市場先前預期配發1元左右相去不遠；中信金去年每股稅後純益2.15元，股利配發率48.8%。
中信金股息殖利率4.6%，13家金控中，暫居第四高，僅次永豐金（2890）的5.3%、國泰金與兆豐金的4.8%。
15家上市櫃金控今年因為股價走高，但股利與去年差異不大，多數殖利率比去年同期要低，處於「4」字頭，5%以上的「5」字頭鳳毛麟角。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言