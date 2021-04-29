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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

中信金配發現金股利1.05元 殖利率4.6%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中信金控（2891）今(29)日傍晚公告，董事會通過配發現金股利每股1.05元，以今日收盤價22.8元計算，股息殖利率4.6%。

15家上市櫃金控截至今日傍晚17時45分，已有華南、國泰、玉山、開發、元大、兆豐、新光、國票、永豐、中信、第一、合庫、日盛等13家公告股利政策。

中信金決議配現1.05元，與市場先前預期配發1元左右相去不遠；中信金去年每股稅後純益2.15元，股利配發率48.8%。

中信金股息殖利率4.6%，13家金控中，暫居第四高，僅次永豐金（2890）的5.3%、國泰金與兆豐金的4.8%。

15家上市櫃金控今年因為股價走高，但股利與去年差異不大，多數殖利率比去年同期要低，處於「4」字頭，5%以上的「5」字頭鳳毛麟角。

中信金控 股利

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