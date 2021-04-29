印度疫情惡化 銀行局：中信銀印度分行有員工染疫
印度近期新冠肺炎疫情急速惡化，已連續多天單日確診人數超過30萬人，今天再公布新增37.9萬人染疫，創歷史新高，創下全球最高記錄。市場關心國銀在印度如何因應。金管會銀行局副局長林志吉表示，目前國銀在印度尚有中國信託二家分行及台銀、兆豐銀行二家辦事處，目前二分行都正常營運，而台銀辦事處全員居家辦公，至於兆豐銀印度辦事處目前沒有營運。不過他也表示，中信銀在印度二分行有少數非台籍員工確診。
林志吉說，中國信託在印度新德里分行目前有60多位員工（其中只有2位台幹）；另外中國信託在印度斯里伯魯德分行亦有13位員工（其中只有3位台幹）。林志吉說，
目前都正常營運，且部份人員居家辦公，少數員工留在營業場所辦公。不過林志吉也說，中信銀印度二分行有少數非台籍員工確診。
另外台銀在印度孟買辦事處，全體居家辦公。兆豐銀也是孟買辦事處，目前則沒有營運。林志吉亦表示，金管會要求國銀海外分行要落實相關自主健康管理與提供防疫器具等措施。
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