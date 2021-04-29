南山人壽爆業務員代刷保費 八大缺失遭金管會罰760萬元

南山人壽今（29）日遭金管會保險局重罰760萬元及6項糾正，是今年來保險公司遭罰最重案件。其中南山業務幫保戶刷卡繳保費高達558件，金額高達7.79億元，疑似有「共謀」利益情事，違反內控、管理規則、洗錢制及重大偶發延誤等重罰240萬元最重，保險局主祕蔡火炎說，這是國內保險公司首次有因業務員幫保戶刷卡違法遭重罰。另外包括國內投資債券ETF、有價證券等資金運作有內控缺失亦被罰180萬元，罰金第二高；

其他像是不動產投資未符合即時利用並有收益標準罰100萬元；此外，受理旅平險業務時，辦理保全業務及申訴作業未落實執行審核或改善控計畫未完備，罰款60萬元。辦理法人投保未落實執行核保程序及留存審核佐證資料，亦罰60萬元。辦理系統開發程序修改作業，有未落實執行內部規範，未依系統開發手冊，額外夾帶其他系統變更需求，不利功能、資訊安全及個資保護面進行評估及測試，有違內控稽核，核處60萬元；最後委任經理人聘任作業，2019年7月間通過聘任2位未具保險專業知識或保險業工作經驗等，有違保險業負責人應具備資格件準則，此案也罰款60萬元，如今有一人已經離職。

此次南山人壽遭金管會裁處最重罰金，來自於南山業務員於2018年9月至2020年6月期間，有業務員用幫保戶刷卡代繳保費，包括有558件、合計金額高達7.79億元，並發生在多家分公司，都是從官網客戶專區登錄，有線上刷卡的功能，勾受益人（其實是業務員），但公司卻沒有檢核出來。金管會保險局表示，表示非屬單一個案，情節重大；且公司6月接獲，直到2020年7月才辦理疑似洗錢交易申報及重大偶發事件通報，通報延誤等，這一部份遭重罰240萬元，

南山人壽沒有實際了解保戶繳交保費的資金來源、相關洗錢防制檢核機制也未能主動發現，顯示公司所建立的辨識、衡量及監控洗錢交易機制欠完備，不利落實執行保戶審查作業。此外，金管會也發現南山人壽去年6月投資國外股票有異常情形，公司處分持股損失金額高達3700萬歐元，但遲到8月才辦理重大偶發事件通報，公司通報後又表示誤選通報案件類別，未審慎評估通報案件隨用類別。有鑑於2019年5月底就已就重大偶發通報判斷機制有重大缺失而裁處，顯示公司對重大偶發事件通報處理之即時性及警性輕忽鬆散，判斷及作業上存有重大缺失。以上部份核處240萬元罰金。

另外，針對南山人壽辦理資金運用、資產管理時，也發現內控缺失。在辦理國內債券ETF投資，對國內債券ETF部位，未明訂單日交易量控管；採次級市場賣出交易時，決策評估過程有疏失，也沒胝依集中度及流動性管理控管，以致2018年12月時出售每單位價格低於每單位淨值，2018年5月、12月及2019年2月三次當日賣出張數占市場成交量逾98%情事，不利集中度及流動性風險控管。

保險局也發現，南山在辦理有價證券買賣作業，其投資審議員會於2018年、2019年間數次決議通過提高投資長授權額度易投審會授權額度，不利審議功能發揮。投資案亦未建立事後提報核備機制，導致2018年11月~12月間集中買進一檔債券ETF至持有部位占該基金規模99.9%，不利控管風險。此部份金管會核箿180萬元。

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