日盛銀工會抗議金金併漠視員工權益 籲金管會積極作為

超過四千位勞工將於五一勞動節當天遊行，主張「薪資要提高！年金要保障！」二十幾家金融業工會今年也參與；其中日盛銀行工會上百名員工也將首次參與遊行，在富邦金控敵意併購日盛金控後，要求勞資協商簽訂團體協約，保障員工權益。

富邦金控已取得日盛金控過半股權，兩家金控合併在即，日盛金控預訂6月11日召開股東會後改派董事，全數由富邦金控推派。日盛金控母、子公司的員工高度關注此件合併案的員工權益事項問題，陸續在全國金融業工會聯合總會協助下，成立日盛銀行工會及日盛金工會，呼籲簽訂團體協約。

全金聯指出，台灣金融史上首家被「金金併」的日盛銀行員工，近來心情沉重不安，原因在於富邦金控確定入主日盛金控後，日盛銀行工會爭取團體協約的訴求絲毫未受重視，所以開始進行捍衛勞動權益的行動；這次五一上街遊行就是暖身準備，下一步將會聯合剛成立的「日盛金控暨其子公司企業工會」共同行動，預計在要6月11日日盛金控股東會集結抗議。

日盛銀行工會不滿表示，金金併在即，「當富邦金控正為首樁金金併張燈結彩時，請問金管會、勞動部！日盛員工的明天在哪裡？」工會原本期待政府、資方會重視員工權益而有積極作為，讓這件極具歷史指標的合併案，有個勞資雙贏的結果；然而日盛金控迄今對於工會兩度要求正式協商之公函仍企圖以拖待變，完全無視員工權益亟需迅速解決。

日盛銀行工會指出，富邦金控已實質介入日盛金控之人事，但兩邊資方冷漠蠻橫對待工會的理性訴求，令所有日盛員工十分心寒，無法期待於今年底正式合併後，員工工作權得以確實保障。

全金聯要求，金管會應有積極強勢作為，公開指示本件併購案的兩家金控必須重視員工權益保障事項，即刻回應日盛銀行工會的相關訴求，並與工會進行實質團體協商。只要日盛銀行工會訴求未獲協商解決，抗爭行動即無終止之日，將與日盛銀行工會籌劃6月11日日盛金控股東會及主管機關的抗議行動，屆時所有金融業工會也將到場全力相挺。

在工會強力訴求下，富邦金控今天回應，樂意與日盛銀行工會代表見面，期盼了解日盛銀行工會各項訴求，傾聽日盛員工心聲，擬於近期組成協商團隊，在尊重日盛銀行公司治理架構下，和日盛銀行共同積極與工會協商。 富邦金控敵意併購日盛金控，日盛銀行員工成立工會。圖／全金聯提供

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