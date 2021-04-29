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第一金配發現金股利0.9元 殖利率3.93%
第一金控（2892）今（29）日董事會通過擬議分派股利，盈餘分配的現金股利為0.9元，而盈餘轉增資的股票股利則為0.1元，兩者合計1元為3年新低，所配發的股利以現金股利為主。
以今日第一金控收盤價為22.9元計算，現金股息殖利率約為3.93%。
過去第一金控在2019年和2020年所配發的股利分別為1.1元及1.35元，而這次所配發股利降至1元，回到了2018年的配發水準。
第一金去年因受到新冠肺炎疫情衝擊，全年稅後純益為168.08億元，較前年衰退13.2%，每股稅後純益(EPS)為1.31元，這次的股息配發率有68.7%。
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