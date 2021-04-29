國票金法說談併購：考量股東綜效、一直關注機會

國票金（2889）今（29）日舉行今年首季法人說明會，法人詢問市場傳出國票金有意併購安泰銀，國票金控董事長魏啟林今日指出，只要對國票金控全體股東有綜效，都會積極處理，一切按照公司治理，長期以來國票金都缺少金流平台，也一直關注機會，如果有更實體金融機構，對綜效發揮會更好。

魏啟林談到併購議題，指出過去看併購「雙方要有緣份、價格合理」，不過，台灣金融環境變化快速，過去常常與銀行、壽險公司試探過，但機緣都不湊巧，都「失之交臂」。但未來，只要對國票金全體股東有綜效，都會積極處理。

國票金控今日宣布第一季稅後純益13億6,459萬元，年成長193.33%，每股稅後純益0.47元，每股淨值13.23元。其中，子公司國票證券首季稅後純益3億6,313萬元，年成長7360%，每股稅後盈餘0.45元；另一子公司國票創投首季稅後純益2億6,491萬元，較去年同增長354.81%，每股稅後盈餘1.72元。

魏啟林指出，首季獲利亮眼，主因得力於子公司營運表現優異，其中國際票券近年來積極調整授信結構，推展FRCP業務，加以外幣債券經營有成，養券收益維持穩健，另因應市況策略性調整部位，實現買賣斷利益，外幣債淨收益較去年同期成長33%。股權業務方面，國際票券掌握可轉債景氣循環相關個股，第1季收益與去年同期相較轉虧為盈。

國際票券自保授信在太陽能、綠電領域積極耕耘，去年獲頒光鐸獎及台灣傑出金融業務菁業獎肯定，董事長魏啓林表示，今年授信業務重點方向，除了關注營運受疫情影響較大之客戶外，新戶開發鎖定「後疫情時代」概念產業如：生技醫藥、長照、遠距資通訊等，以及配合政府推動再生能源、台商回流政策，工業區廠房之融資需求與聯貸商機，積極拓展信用風險低、具自償性和優質擔保品之授信新案，持續提升發行利差。

子公司國票證券因台股指數再創新高，證券市場交易日均量較去年同期大幅增長，帶動今年首季經紀、自營，以及新金融商品業務獲利創佳。創投子公司收益則受惠於長期精準布局主流產業、帳上投資部位評價及處分利益成長。

本公司與日本樂天銀行、樂天信用卡共同設立之樂天國際商業銀行於去年12月8日獲金管會核准開業，去年12月30日開始內部營運，今年1月19日正式對外營業。開業初期以線上開戶、存款、手機轉帳及分期型信貸業務為主，4月22日新推出12項「全線上」安全便利功能，包括大額轉帳約定、循環型信貸、生活繳費等，後續也將上線行動支付功能，打開樂天國際商業銀行APP就能在商店掃碼付款，未來將持續規劃外匯、投資、保險及企金等業務，豐富金融商品種類。

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