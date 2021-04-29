樂天銀開戶數受關注 林寶宏：三年半轉虧為盈

純網銀競爭，國票金（2889）投資的樂天國際商業銀行開業兩個月的開戶數，被僅開業不到一星期的LINE Bank趕上。今（29）日樂天銀行代表處長林寶宏出席國票金法說會中，面對法人提問，指出樂天銀是以台灣樂天市場、樂天信用卡、樂天桃猿隊展開三大客戶群基礎，與另外兩家純網銀不同。國票金董事長魏啟林指出，未來將邀請樂天銀加入國票金發起的主動型銀行貸款。

樂天下一步要怎麼吸引台灣客戶開戶？林寶宏說，下一階段將鎖定30歲到50歲消費者，透過各種活動推廣APP習慣，逐步引導樂天生態圈的會員開立樂天銀帳戶。

目前日本樂天純網銀今年客戶已經超過1000萬戶，日本方有信心，安心安全可以長遠黏著客戶，效果會高於其他社群。

日本樂天銀搬到台灣後，發現台灣民眾使用習慣不同，無法把日本樂天模式引進台灣，林寶宏說，因此樂天銀行在台灣發展策略有加入使用者體驗元素，雖然發現台灣消費者很喜歡回饋，但日本方面認為樂天銀是以安全安心發展以及便利為基礎，有信心未來客戶數會逐步增加。

何時可以轉虧為盈？他指出，初期投資資訊成本相當高，日本方希望讓客戶感受到安心安全，預期三年中期可以單月轉虧為盈，客戶數則是以金管會公布為主。

魏啟林進一步指出，當時金管會為了安全設定網銀各種限制，其中一天內要超過300萬台幣轉帳，必須要臨櫃，網路也考慮到安全問題。樂天是首家開幕純網銀，克服問題後，目前網路約定後，單筆轉帳可到200萬，一天超過300萬可以另行約定，但由事後要透過實體網路客服

他說，樂天網銀APP最注重要讓客戶自己黏著，而不是燒錢互相挖對方會員，客戶願意留下才最重要，重要的是體驗與介面，用過樂天，絕對會比其他數位帳戶更簡單方便。

另外，樂天銀行也可以與國票金的票券金融部分互相合作。例如現在不動產放款有300多億元，其中分戶貸款就可以請樂天銀行去承接，將來可以找同業主動小型銀行貸款、樂天就可以加入我們。證券公司有很多投資人，在財務管理可以與樂天網銀互相可以共同行銷，金控下網路銀行消費金融重要功能

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