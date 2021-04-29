新台幣升值6分 午盤暫收27.878元
新台幣今（29）日午盤升值6分，暫收27.878元兌1美元，成交金額5.49億美元；台股早盤開高，新台幣上午盤一度觸及27.836元兌1美元，升值1.02角。
美股周三齊跌，台股早盤以17,646.93點開高，一度拉升至17,709.23點，再創新高，指數震盪走弱，午盤過後翻黑；新台幣早盤以27.89元兌1美元，升值4.8分開出。
新台幣上午盤最低為開盤的27.89元兌1美元，最高則是27.836元兌1美元，升值1.02角，午盤以27.878元暫收，升值6分。
2021報稅眉角
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