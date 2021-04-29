彭淮南獲頒清大名譽經濟學博士 回應利率與房價問題

國立清華大學今天頒授中央銀行前總裁彭淮南名譽經濟學博士，表彰這位14A裁總對台灣經濟的卓越貢獻。彭淮南表示，清華是世界級名校，此前獲頒名譽博士者都是一時之選，今天他能在故鄉新竹獲此珠榮，是莫大的光榮。

清華大學校長賀康弘盛讃彭淮南功在台灣，過去二十多年來帶領台灣度過金融危機，創造物價穩定，低失業率的安全環境，居功厥偉，是清華學子的學習典範。今天終於下雨、喜逢甘霖，「彭總裁就是台灣的甘霖」。

針對外界近來對央行過去20年來政策的批評，彭淮南在致詞時說明，利率對房地產的影響有限，貨幣政策要與財政政策要妥適配合，才能發揮充分效果。2009年年政府大幅調降遺贈稅率，加上全球金融危機，

國外投資收益率下降，國人海外資金大量匯回、流向房地產。央行早自2009年10月即開始進行專案金融檢查等措施來控管不動産授信風險，這些針對性審慎措施獲得國際信評公司高度肯定。

央行為何不提高利率以因應房價問題，而採針對性的總體審慎措施。彭淮南說明，答案就是要「對症下藥」利率的影響是全面的，而房地產市場只是總體經濟的一部分，為穩定房市而大幅提高利率會傷及無辜，而且台灣住宅每100戶僅有26戶向銀行借款，利率對房地產的影響有局限。

他舉國際貨幣基金组織(IMF)的看法為例指出，為處理房價上漲而提高利率的方法大而不當·不少國家的經驗都可證明。更重要的是，當時台灣的實質利率並未偏低，2009到2021年絕大多數期間，台灣的實質利率高於主要國家，日本野村證券的研究也認為「台灣的政策利率並無偏低的問題」。

之後彭淮南盡全力協助推動「房地合一課稅」法案，對短期內買賣房地產的利得課以重税，實施後投機客退場，房市景氣降溫，交易量明顯縮減，價格則緩跌。 國立清華大學今天頒授中央銀行前總裁彭淮南名譽經濟學博士，觀禮貴賓及媒體齊聚。記者沈婉玉／攝影

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