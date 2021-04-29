台新中証消費服務領先指數基金 獲理柏大獎肯定

台新投信基金獎再傳捷報，台新中証消費服務領先指數基金今年繼獲得第五屆指標台灣年度基金獎同類型最佳表現獎，再次榮獲2021年理柏中國股票型三年期獎項肯定。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，農曆春節過後，美債殖利率上行導致A股盤面大幅波動，預期後續美債殖利率進一步上行空間有限，市場情緒可望改善，此外，今年新發行A股基金許多尚未建倉或仍處鎖定期，預計前期尚未建倉的基金將進場佈局，推動A股行情上攻，建議短線遇回檔逢低分批布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，今年A股企業業績增速明顯回升，中國券商預計今年非金融上市公司業績增速達高達29%，另外，中國利率走勢平穩，受美債利率上行負面衝擊有限，更重要的是，外資持續力挺，配置型外資今年來持續大買A股，且淨流入速度隨著市場企穩有所加快，A股在波段修正後，投資價值浮現，現在正是逢低加碼A股的絕佳時機。

葉宇真表示，A股震盪築底過程中，盈利將成為下一階段多頭行情的關鍵，特別是隨著一季報陸續公布可能是盤勢轉折的關鍵，隨著股價回落，A股估值大幅下降，需更加審慎檢視企業財報與估值變化，建議逢低優先布局今年仍能高增長的消費白馬龍頭股，看好二大類股：一、中國研發生產新冠肺炎疫苗的企業：中國目標今年6月疫苗接種率計劃達到40%，以中國13.9億人口計算，預計4個月內要有5億人接種疫苗，需求空間大；二、景區股：疫情過後，中國景區預計受惠國境尚未開放，民眾旅遊意願的集中釋放。

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