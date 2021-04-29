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新台幣早盤升逾1角 一度觸及27.836元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣匯率升值。（本報系資料庫）
新台幣匯率升值。（本報系資料庫）

新台幣今（29）日早盤以27.89元兌1美元，升值4.8分開出；台股早盤以17,646.93點開高，新台幣一度觸及27.836元兌1美元，升值1.02角。

美股周三齊跌，道瓊工業指數收跌164.55點或0.48%，以33,820.38點作收；標普500指數微跌3.54點，跌幅0.08%，收4,183.18點；那斯達克指數下跌39.18點，跌幅0.28%，收14,051.03點；費城半導體指數收跌1.46%，收在3,178.49點。

台股早盤開高後一度拉升至17,709.23點，再創新高，新台幣早盤以升值4.8分開出後再走升，一度觸及27.836元兌1美元，升值1.02角。

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