林謙浩接掌台企銀董座 勉勵做好七件事

臺灣企銀（2834）28日董事會選任林謙浩為新任董事長，並於總行舉行就任交接典禮。接下台企銀董座職務，林謙浩勉勵所有同仁一齊做好七件事情，包括強化中小企業核心業務、開發多元獲利、發展數位金融、加強風險管理、法令遵循、人才培育及落實ESG永續經營理念。

林謙浩出身金融基層，曾任第一銀行香港分行經理、第一金控總稽核、副總經理等職務，於2018年接任第一金控總經理，業務才具深厚，熟習策略規劃及風險管控等領域，實務經驗豐富。現轉任臺灣企銀，將持續發揮所長，促進該行健全經營。

林謙浩表示，他理解近幾年同仁打拚相當辛苦，鼓勵大家繼續努力，不好高騖遠、並勇於面對及解決問題，他將帶領同仁腳踏實地從七件事做起。

林謙浩指出，台企銀為中小企業專業銀行，必須善盡扶持中小企業的任務 ，除了強化核心中小企業放款，也應發展多元獲利，同時因應趨勢發展數位金融，多面向推升獲利動能，將銀行基礎打得更加穩固。其中他也表明，銀行業更須加強風險管理，在法令遵循的前提下衝刺各項業務。

林謙浩說，避免接班人才斷層是該行當務之急，因此人才培養將是重要課題。銀行除追求獲利，理應善盡企業社會責任，臺灣企銀身為公股行庫，一定會勇於承擔，秉持ESG永續經營理念，強化公司治理、照顧員工權益，以求企業永續發展。

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