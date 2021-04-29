台銀用愛守護導盲犬 義賣捐款月逾600萬元

受新冠肺炎影響，許多社福機構面臨捐助資源短缺、募款不易等問題。臺灣銀行力挺台灣導盲犬協會，發起「為Eye圓夢，夢想前行」導盲犬愛心捐款活動，並於4月28日「國際導盲犬日」假該行公庫部舉辦募款成果記者會，向社會大眾傳遞對視障朋友的關懷和響應導盲犬的培育，別具意義。

臺灣銀行董事長呂桔誠表示，台銀可說是金融業界倡議落實企業社會責任的先行者。2005年11月率先發行全台首張「導盲犬認同卡」，由刷卡金額提撥0.375%以細水長流的方式捐助台灣導盲犬協會，持續16年累計的捐款金額已逾4,000萬元。

2017年起，台銀為凝聚社會企業公益力量，深化社會關懷，連續三年擴大舉辦導盲犬公益募款園遊會；2020年受疫情影響停辦園遊會， 2021年疫情雖未完全紓解，但臺銀秉持防疫期間愛心不間斷，改以義賣捐款形式並結合台灣Pay行動支付，凡以台灣Pay綁定該行信用卡掃碼購買義賣商品或捐款者，可享10%回饋，還有機會抽中好禮。

據該台銀統計，本次募款活動在台銀員工及卡友踴躍參與下，短短一個月義賣捐款金額已超過600萬元；呂桔誠表示，一家能屹立百年的銀行，除了要擁有優勢的品牌、產品與服務，更需具備承擔社會責任的核心價值。台銀以行動見證社會愛的力量，每一筆善款都是視障朋友的希望，也是滋養導盲犬育成的養分。

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