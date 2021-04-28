林謙浩上任台企銀董事長 各部處下周簡報快馬加鞭

台企銀（2834）新任董事長林謙浩今天（28日）走馬上任，預定下周起密集聽取台企銀各部、處簡報，盡速掌握台企銀狀況，儘管台企銀在公股行庫中規模與獲利表現殿後，但林謙浩面對挑戰表示，他會全力以赴，不負公股與所有股東所託。

財政部27日傍晚發函確認台企銀新董事長人事，改派原本擔任第一金控（2892）總經理的林謙浩，為財政部派在台企銀的董事代表空缺，林謙浩27日傍晚請辭原職，台企銀則是趕緊今天召開臨時董事會，選任林謙浩出任台企銀新董座，會後舉行交接儀式，由獨立董事劉錦龍擔任監交人，由結束代理董座的總經理張志堅將印信交接給新董座林謙浩。

林謙浩指出，台企銀為中小企業專業銀行，必須善盡扶持中小企業的任務，但在強化核心中小企業放款業務之外，也應發展多元獲利，同時因應趨勢發展數位金融，多面向推升獲利動能，將銀行基礎打得更加穩固。

林謙浩交接儀式並未公開，儀式後台企銀發出新聞稿，特別介紹林謙浩是出身金融基層，實務經驗豐富。林謙浩在同屬公股行庫的一銀任職多年，雖然才剛到台企銀，也很快抓出強化中小企金核心業務、開發多元獲利、發展數位金融、加強風險管理、法令遵循、人才培育及落實ESG永續經營理念等七大重點，希望台企銀全體行員共同努力。

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