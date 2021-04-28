快訊

14年婚姻破裂！出差返國自主管理「妻沒煮三餐」 男訴離婚獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閃退、掃不到…他批行動支付「排隊元凶」 網：是人的問題

聯合新聞網 / 綜合報導
現今各大商店隨處可見行動支付方式。示意圖／ingimage
現今各大商店隨處可見行動支付方式。示意圖／ingimage

隨著智慧生活來臨，行動支付的使用率漸高，為民眾省去攜帶零錢的麻煩。不過，一名網友抱怨，每次遇到結帳大排長龍，幾乎都是因為前面的顧客使用行動支付，並遇到閃退、掃描不到等問題，讓他不滿直呼「直接付錢很難是不是？」

一名網友在網路論壇「批踢踢實業坊」發文指出，每次去便利商店消費，只要結帳的排隊人潮動彈不得時，一定就是前面的人正在使用行動支付，結果卻付款失敗，例如發生app閃退、掃不到條碼等狀況。因此，他認為使用現金才更方便，用行動支付反而是「把三秒解決的事搞成三分鐘」。

但許多網友回應「問題出在人吧，我都掃了就走，花不到3秒」、「我覺得很快啊，還不用找錢」、「使用者問題，現金還不是一堆人結帳時才在找零錢」、「用行動支付付錢大概5秒結束吧，你現金能嗎」、「明明就是不先開好的問題，跟行動支付有什麽關係」等，點出造成結帳堵塞的不是行動支付本身，而是消費者個人效率問題。

此外，也有不少人分析「大多數行動支付介面很爛」、「只支持感應式行動支付」、「有些店家的基地台訊號很差，或是支付app做太差」、「要掃碼的就是很拖時間」，指出不同形式的行動支付也有分別；還有民眾分享「收訊不良一直轉圈我也很無奈」、「如果在結帳了遇到app出狀況，我就立刻拿現金了」。

基地台 便利商店 行動支付

延伸閱讀

Macbook發出鞭炮聲響爆炸冒白煙 果粉夜不成眠奔看心理醫生

看到快卸載！8款惡意APP會盜刷信用卡 恐讓荷包大失血

每月多收28元！台灣Spotify家庭會員突通知漲價 30日正式生效

LINE後台偷連陸惡意網站？ 3C達人曝真相：應是電腦問題

相關新聞

主播外送平台被盜「邊制止對方邊刷」 卡友曝防盜刷三撇步

主播巫嘉芬日前分享自己被盜刷的過程，表示她使用外送平台綁定信用卡，卻被盜刷4筆總金額8526元的訂單，可怕的是在她一邊告知送餐員是盜刷單時，犯人還在不斷刷單，甚至傳訊要她打另支電話，讓她直言「盜刷過程非常縝密」。網友則分享有綁信用卡的購物型app，該如何避免被盜刷的小撇步。

擴大場景金融 國泰世華銀擬100%收購越南消費金融公司

擴大越南金融市場布局，國泰金（2882）今（28）日傍晚代旗下國泰世華銀行輸入公開資訊觀測站發布重大訊息表示，經今日董事...

併購花旗消金？ 星展銀：開放態度但規模非唯一考量

花旗集團退出13地消金市場引發高度關注，有外媒點名星展集團等外銀將競標部分亞洲消金業務，星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示...

閃退、掃不到…他批行動支付「排隊元凶」 網：是人的問題

隨著智慧生活來臨，行動支付的使用率漸高，為民眾省去攜帶零錢的麻煩。不過，一名網友抱怨，每次遇到結帳大排長龍，幾乎都是因為前面的顧客使用行動支付，並遇到閃退、掃描不到等問題，讓他不滿直呼「直接付錢很難是不是？」

新台幣27元字頭將成新常態？新台幣貶3.3分收27.938元

新台幣連續三天站穩27字頭收盤價。今（28）日新台幣貶值3.3分收在27.938元，結束連續四個交易日升值，成交金額9....

新台幣貶3.3分 收27.938元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收27.938元，貶3.3分，成交金額9.27億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。