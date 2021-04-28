閃退、掃不到…他批行動支付「排隊元凶」 網：是人的問題

隨著智慧生活來臨，行動支付的使用率漸高，為民眾省去攜帶零錢的麻煩。不過，一名網友抱怨，每次遇到結帳大排長龍，幾乎都是因為前面的顧客使用行動支付，並遇到閃退、掃描不到等問題，讓他不滿直呼「直接付錢很難是不是？」

一名網友在網路論壇「批踢踢實業坊」發文指出，每次去便利商店消費，只要結帳的排隊人潮動彈不得時，一定就是前面的人正在使用行動支付，結果卻付款失敗，例如發生app閃退、掃不到條碼等狀況。因此，他認為使用現金才更方便，用行動支付反而是「把三秒解決的事搞成三分鐘」。

但許多網友回應「問題出在人吧，我都掃了就走，花不到3秒」、「我覺得很快啊，還不用找錢」、「使用者問題，現金還不是一堆人結帳時才在找零錢」、「用行動支付付錢大概5秒結束吧，你現金能嗎」、「明明就是不先開好的問題，跟行動支付有什麽關係」等，點出造成結帳堵塞的不是行動支付本身，而是消費者個人效率問題。

此外，也有不少人分析「大多數行動支付介面很爛」、「只支持感應式行動支付」、「有些店家的基地台訊號很差，或是支付app做太差」、「要掃碼的就是很拖時間」，指出不同形式的行動支付也有分別；還有民眾分享「收訊不良一直轉圈我也很無奈」、「如果在結帳了遇到app出狀況，我就立刻拿現金了」。

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