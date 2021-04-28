主播外送平台被盜「邊制止對方邊刷」 卡友曝防盜刷三撇步

主播巫嘉芬日前分享自己被盜刷的過程，她表示使用外送平台綁定信用卡，卻被盜刷4筆總金額8526元的訂單，可怕的是在她一邊告知送餐員是盜刷單時，犯人還在不斷刷單，甚至傳訊要她打另支電話，讓她直言「盜刷過程非常縝密」。網友則分享有綁信用卡的購物型app，該如何避免被盜刷的小撇步。

巫嘉芬指出，自己收到第一筆外送取貨通知時就感到疑惑，隨即又被刷了第2、3筆訂單，一時之間找不到客服的她馬上傳訊息給外送員「盜刷單勿送」，盜刷者竟「跟她拚」，傳訊息給送餐員要求到了打電話給自己，就這樣她一邊告知各外送員有盜刷情形，對方也一邊盜刷新的單。可怕的是自己向銀行確認盜刷款項時卻「查無刷卡紀錄」，若第一時間沒發現，對方很可能就會瘋狂盜刷。消息一出，讓不少網友分享使用外送平台綁定信用卡時，如何避免盜刷。

PTT上的網友指出，只要是有綁定信用卡的購物型app，首要注意事項是「定期更換複雜無邏輯的英數，或帶有符號的密碼」，再者是「避免下載安裝非App Store或Play Store的軟體程式」。而若要綁定信用卡，網友也建議不如選擇用Apple Pay或Google Pay等第三方支付，相較於平台直接綁定信用卡安全，也能拿到刷卡回饋。

除了信用卡綁定購物型app的眉角要注意外，另有人指出可以從基本資安習慣著手，包括：常更新手機程式讓app隨時更新廠商的漏洞補強、不裝來路不明的app、使用多組密碼等，除非平台本身資料外洩，否則只要養成基本習慣，就不用擔心被盜刷。

商品推薦