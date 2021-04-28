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擴大場景金融 國泰世華銀擬100%收購越南消費金融公司
擴大越南金融市場布局，國泰金（2882）今（28）日傍晚代旗下國泰世華銀行輸入公開資訊觀測站發布重大訊息表示，經今日董事會決議擬收購越南財務公司股權。國泰金發言人鄧崇儀表示，主要是看好越南包括信貸、分期等消費金融潛力、擴大場景金融應用，因此擬100%收購一家越南既有的消費金融公司，此為國泰世華銀首次在越南布局消費金融子公司。
但因為與對方簽署保密協定，因此鄧崇儀表示，目前就收購金額、時間點及詳細的計畫內容，都不方便透露，且此案尚需經兩地金融主管機關的核准方可生效。
同時鄧崇儀說，國泰世華銀行過去也曾投資過中國及泰國的消費金融公司，但是越南此案將是首次「往有100%控制力為方向」的收購，而不僅僅是投資而已。 會希望收購消費金融公司是希望看好越南消費實力，望能擴大場景金融的應用。國泰世華銀去年8月才宣布將出資8億人民幣（折合新台幣約34.1億元），將與大陸螞蟻科技共同成立重慶螞蟻消費金融公司，國泰世華銀占股10％。不過鄧崇儀也強調此案目前僅通過董事會階段，未來還需要針對價金條件等與賣方完成協商、實地查核等等，並簽署最終交易文件後方得生效，且本交易案之完成仍取決於最終交易文件所訂先決條件均成就，而且也需經雙方主管機關核准後才能交易。因此能否在今年內何時完成交易？目前還尚難有結論。
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