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新台幣27元字頭將成新常態？新台幣貶3.3分收27.938元
新台幣連續三天站穩27字頭收盤價。今（28）日新台幣貶值3.3分收在27.938元，結束連續四個交易日升值，成交金額9.27億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為27.930元，早盤一度上攻到今日最高價位27.848 元、升值5.7分，午盤後新台幣轉弱，央行順勢出手，最低貶值至27.945元、貶值4分。
今日新台幣漲跌區間縮小，盤中最高價27.848元寫下近兩個月盤中新高，盤中實質成交價已經出現27元字頭。匯銀主管指出，下一階段仍必須關切外資動向，但台灣經濟復甦，台股仍在高點，估計新台幣大幅度貶值機會不高。
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