影／臺銀挹注導盲犬協會四千餘萬 民眾刷卡做愛心

四月二十八日是國際導盲犬日，臺灣銀行由董事長呂桔誠代表捐贈活動募得的善款六百餘萬給導盲犬協會，呂桔誠在致詞時後表示，臺灣銀行在2005年發行全台首張導盲犬認同卡後，由刷卡金額提播0.375%以細水長流的方式捐助台灣導盲犬協會十六年累積金額已經超過四千萬元，但由於疫情的緣故，臺銀在防疫期間以義賣捐款的方式結合台灣PAY行動支付，在臺銀員工呼朋引伴下共募得六百多萬元再次挹注給台灣犬協會，投入導盲犬學校，能夠持續為視障朋友們服務，也利用機會向社會大眾傳遞對視障朋友的關懷與響應導盲犬學校的培育重要性。 臺銀董座呂桔誠（右）呼籲社會大眾注意視障朋友的需求。記者陳正興／攝影 臺銀下午捐出義賣捐款活動募得的六百餘萬挹注導盲犬學校，利用機會向社會大眾傳遞對視障朋友的關懷與響應導盲犬學校的培育重要性。記者陳正興／攝影

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