快訊

機師染疫風暴延燒！華航居檢採「一人一戶」 五月起將分組居家辦公

台南累積雨量少得可憐！全台雨最多的地方在這裡

元大人壽小樹列車前進屏東獅中 陪伴53名學員

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
元大人壽「小樹陪伴列車」的志工們與獅中學生共度歡樂且有意義的午後。圖／元大人壽提供
元大人壽「小樹陪伴列車」的志工們與獅中學生共度歡樂且有意義的午後。圖／元大人壽提供

持續推廣保障型暨長年期商品的元大人壽，多年來自許提供國人最充分的保障，以發揮保險社會化功能。基於教育從小扎根，針對教育資源較匱乏的偏鄉兒少，元大人壽今年持續舉辦「元大人壽小樹陪伴列車」，並於4月24日前進屏東縣獅子國中，推展保險與風險意識教育，透由遊戲、時事議題結合專業，將人生寶藏（保障）傳授給獅中學生，幫助其建立正確的風險與保障觀念。

元大人壽長期關懷屏東縣原住民兒少，自2019年起，先是捐贈了10萬元予獅中添購教學設備，為讓學生有不同於營養午餐的體驗，元大人壽志工們特別籌備西餐讓學生與師長們一起享用。去(2020)年元大人壽更將屏東縣內4個國小（草埔、丹鹿、楓林、內獅）及獅中全體學生及家人一起納入微型保險的防護網下，讓孩子們擁有基礎保障。

除提供實質的防護網外，元大人壽更落實金融教育，今年度「元大人壽小樹陪伴列車」志工服務，首場便前進獅中，希望藉由志工的專業將風險轉嫁、保險保障等風險教育觀念扎根於每位獅中學生心中。本次共有15位元大同仁報名擔任志工，服務全校53位學生。

課程在元大志工帶領下，以分組競賽方式進行，先是呼喊團隊口號以活絡現場氣氛，接著進入疊疊樂遊戲，藉由團隊合作想辦法疊出最高的疊疊樂，並從中體驗各種造成崩塌的風險，如不穩的基底將導致積木倒塌，正如人生遭遇突發事故將蒙受損失，藉此了解分散風險的重要。同時，為落實風險中的避免、預防、轉移的概念，本次活動特別加入新冠肺炎議題，藉由學生最熟悉的新冠肺炎，讓同學了解風險概念，藉由深入淺出的互動方式，讓風險保障觀念深耕孩子心中。

獅中校長鄭宗文表示，獅子鄉是屏東最大鄉鎮，學生大多為排灣族，個性純樸，過往金融相關活動大多是針對學校老師，這次是第一次為學生進行金融風險相關教育，對於學生是個重要的開始，也感謝元大人壽的協助。屏東縣通訊處主管也勉勵同學，只要願意投注努力就會有成功的機會，今日給予之風險和保障概念，希望未來能在孩子重要關卡撐起一道防護傘。

元大人壽表示，「元大人壽小樹陪伴列車」未來將持續駛進台灣各個偏鄉，用實際行動、關懷、陪伴孩童成長，幫助小樹們扎穩根莖，持續向上茁壯。

元大人壽志工們以新冠肺炎疫情為例，讓孩子們了解風險事故發生前、中、後的因應之道。圖／元大人壽提供
元大人壽志工們以新冠肺炎疫情為例，讓孩子們了解風險事故發生前、中、後的因應之道。圖／元大人壽提供
元大人壽金融教育課程的設計是透過疊疊樂抽積木遊戲讓孩子們了解風險概念。圖／元大人壽提供
元大人壽金融教育課程的設計是透過疊疊樂抽積木遊戲讓孩子們了解風險概念。圖／元大人壽提供

元大 志工

延伸閱讀

屏東／旅遊行程規劃新花樣！日式眷舍群、地坑遺址、地標森林圖書館

屏東車城老私塾注入新意 獲公共建築景觀園冶獎肯定

屏東哈尤溪秘境翻車事故7人受傷 遊客怒控業者

科威特男居檢卻偷跑屏東參加鐵人三項 北市衛生局開罰30萬

相關新聞

併購花旗消金？ 星展銀：開放態度但規模非唯一考量

花旗集團退出13地消金市場引發高度關注，有外媒點名星展集團等外銀將競標部分亞洲消金業務，星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示...

新台幣貶3.3分 收27.938元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收27.938元，貶3.3分，成交金額9.27億美元

車站周邊展新氣象 老字號銀行搬新家

高雄市區鐵路地下化後，多處高架橋、地下道拆除或填平，高雄車站也大變身，周邊商業型態也悄悄流動，其中有26年歷史的元大銀行...

紅火案更二審判無罪 中信金：敬表感佩

「紅火案」更二審今（28）日宣判中信金控（2891）大股東辜仲諒等人無罪，中信金發布聲明如下：

新台幣早盤升值3.5分 一度觸及27.87元

新台幣今（28）日早盤以27.93元兌1美元，貶值2.5分開出；台股早盤以17,610.72點開高，新台幣一度觸及27....

非檔檔不敗！瘋搶ETF小心押錯寶 價格、規模、交易量暗藏風險

近期又一檔ＥＴＦ（指數型基金）要下市。隨著國內ＥＴＦ市場發展競爭激烈，據金管會證期局統計，去年至今有高達廿檔ＥＴＦ下市或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。