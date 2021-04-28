新台幣升值2分 午盤暫收27.885元
新台幣今（28）日午盤升值2分，暫收27.885元兌1美元，成交金額4.87億美元；台股早盤開高震盪，盤中翻黑，新台幣由貶值轉為升值，一度觸及27.848元兌1美元，升值5.7分。
美股周二僅道瓊工業指數收紅，台股早盤17,610.72點開出，一度拉升至17,628.81點，大盤指數震盪翻黑，新台幣早盤以27.93元兌1美元，貶值2.5分開出。
新台幣上午盤貶值開出後轉為升值，最低為開盤的27.93元兌1美元，最高則是27.848元兌1美元，升值5.7分。
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