快訊

直播／華航機師染疫往社區擴散？ 陳時中2時說明

林口康橋國際學校2學生採檢呈抗體陽性 疫調193人全面停課

新台幣升值2分 午盤暫收27.885元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（28）日午盤升值2分，暫收27.885元兌1美元，成交金額4.87億美元；台股早盤開高震盪，盤中翻黑，新台幣由貶值轉為升值，一度觸及27.848元兌1美元，升值5.7分。

美股周二僅道瓊工業指數收紅，台股早盤17,610.72點開出，一度拉升至17,628.81點，大盤指數震盪翻黑，新台幣早盤以27.93元兌1美元，貶值2.5分開出。

新台幣上午盤貶值開出後轉為升值，最低為開盤的27.93元兌1美元，最高則是27.848元兌1美元，升值5.7分。

新台幣 台股

延伸閱讀

新台幣午盤升2分 暫收27.885元

資金回歸半導體 封測族群最低估

台股衝萬八 哪類股可望再衝一波？

美股狹幅整理 台股漲14點開在17,610點

相關新聞

新台幣早盤升值3.5分 一度觸及27.87元

新台幣今（28）日早盤以27.93元兌1美元，貶值2.5分開出；台股早盤以17,610.72點開高，新台幣一度觸及27....

非檔檔不敗！瘋搶ETF小心押錯寶 價格、規模、交易量暗藏風險

近期又一檔ＥＴＦ（指數型基金）要下市。隨著國內ＥＴＦ市場發展競爭激烈，據金管會證期局統計，去年至今有高達廿檔ＥＴＦ下市或...

金融趨勢巡迴座談 30日世新大學登場

為推廣金融知識走入校園，並讓大學學子了解最新金融趨勢與政策方向，經濟日報主辦「金融座談巡迴系列」，邀請金管會主委黃天牧與...

台企銀董座 林謙浩出任

財部昨（27）日傍晚改派台企銀法人董事代表，由第一金原任總經理林謙浩接任，台企銀預定今（28）日召開臨時董事會通過林謙浩...

兆豐金配發股息1.58元 殖利率4.84%

兆豐金控昨（27）日董事會決議去年盈餘分派每股現金股息1.58元，雖然因去年獲利受新冠肺炎疫情衝擊下，股息水準是近三年最...

開放銀行 第二階段服務上線

金管會去年底公告開放銀行（Open Banking）第二階段業務核准名單，包含七家銀行與遠傳電信、集保結算所的第三方（T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。