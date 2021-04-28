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新台幣早盤升值3.5分 一度觸及27.87元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣今（28）日早盤以27.93元兌1美元，貶值2.5分開出。 圖／聯合報系資料照
新台幣今（28）日早盤以27.93元兌1美元，貶值2.5分開出。 圖／聯合報系資料照

新台幣今（28）日早盤以27.93元兌1美元，貶值2.5分開出；台股早盤以17,610.72點開高，新台幣一度觸及27.87元兌1美元，升值3.5分。

美股周二跌多漲少，道瓊工業指數上漲3.36點，漲幅0.01%，收 33,984.93點；標普500指數小跌0.9點，跌幅0.02%，收4,186.72點；那斯達克指數下跌48.56點，跌幅0.34%，收14,090.22點；費城半導體指數收跌0.76%。

美股僅道瓊工業指數收紅，台股早盤以17,610.72點開出，一度拉升至17,624.19點，早盤在平盤上下震盪，新台幣則是由貶值轉升值，一度觸及27.87元兌1美元，升值3.5分。

新台幣 台股

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