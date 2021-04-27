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美股早盤漲跌互見 特斯拉跌逾3%

3月退票金額比率較2月減少 略減0.02個百分點

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

央行今（27）日公布3月存款不足退票概況，3月退票金額比率較2月0.24%走低至0.22%，為今年以來最低、也是去年以來最低。央行指出，退票金額比率則較2月略減0.02個百分點，主要係因3月退票金額1億元以上的大戶退票金額減少所致。

央行資料顯示，3月存款不足毛退票張數共計5,399張，占票據交換張數之比率為0.07％；存款不足毛退票金額30億元，占票據交換金額之比率為0.22％。3月退票張數比率與2月相同。

3月票據交換張數為758萬9,672張，較2月增加33.47％，票據交換金額為1兆3,576億元，較2月增加35.79％；主要係3月較2月增加1個月底峰日1及6個營業日，致票據交換張數及金額均增加。

3月公司戶退票張數占全體退票張數比重較2月增加0.97個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較2月減少5.39個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

央行指出，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；3月有2個月底峰日，2月則僅有1個。

央行

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