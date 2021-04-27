央行：兆豐銀行續任外幣結算平台「其他外幣」清算銀行

中央銀行今（27）日晚間公布，規劃建置之外幣結算平台自2013年3月1日開始營運，陸續提供美元、人民幣、日圓及歐元結算，鑒於國人存款及國內金融商品尚含其他外幣，為便利投資人透過平台辦理款項收付，2016年擴增平台得提供其他外幣（目前僅提供澳幣），並由兆豐銀行擔任清算銀行。

鑒於兆豐銀行擔任其他外幣清算銀行之五年專營期，將於2021年10月27日屆期，為利外幣結算平台其他外幣清算業務持續運作，中央銀行於日前重新辦理其他外幣清算銀行遴選作業。

經綜合考量下列因素後，評選由兆豐銀行續任外幣結算平台之其他外幣清算銀行：

一、該行為現任美元、歐元及其他外幣（目前僅提供澳幣）之清算銀行，具備多年清算經驗，且擔任其他外幣清算銀行迄今，各方面運作順暢，具有足以繼續勝任該項業務之能力。

二、免除參加單位重新開戶之作業成本。

三、降低系統再建置之穩定性與安全性疑慮。

據指出，銀行擔任外幣清算銀行有5年專營期，這次遴選其他外幣由於僅有提供澳幣，金額較小，如果要接清算銀行，相關投資金額設備必須要夠大，對銀行吸引度不高，因此此次順利由兆豐銀應選並續任外幣結算平台之其他外幣清算銀行。

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