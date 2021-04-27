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宏泰薰衣草漲價爭議 保險局長施瓊華：保戶可先繳費

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
宏泰人壽擬調漲薰衣草醫療險附約費率最高159%爆爭議。 圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽擬調漲薰衣草醫療險附約費率最高159%爆爭議。 圖／宏泰人壽提供

宏泰人壽擬調漲薰衣草醫療險附約費率最高159%爆爭議，錠嵂保經日前聲明表示不接受此次調漲保費突襲作法，保險局局局長施瓊華今（27日）晚受訪時表示，建議保戶先繼續繳費，宏泰人壽要漲費率，雖然是採備查制，但其合理性與公平性，還是得顧及，「要弄到合理才會讓做（漲價）」，若保戶因此中斷繳費也會要求宏泰人封「恢復到對保戶最有利」，不可歸責保戶的原因要恢復正常，若多繳費後認為不合理，屆時會要求公司退費。

施瓊華說，保險局會依法令檢討宏泰人壽此次漲價的做法，若不合理自然不會准，自然不見得會調費。雖然漲價只是備查制，但她強調「費率合理性與公平性都要顧及」，因此她建議保戶還是可以先繳費。

她也說，金管會目前會檢視宏泰人壽提出的結果，若提出費率調整有疑慮，一定會請公司說明，一定會請它弄到認為合理才會讓他做。至於它現在已先調費的，會要求宏泰人壽重新修正，若真的它自己決定沒辦法滿足金管會的需要，沒辦法調費的話，自然要退還給保戶。5月1日若照幅度調漲，若真的保戶因為不知道、中斷繳費以致產生問題，保險局也會要求宏泰人壽「把它恢復到對保戶最有利」。若不可歸責保戶原因，還在爭議中，要做爭議的處理。不過保戶也要舉證有意願繼續繳。

因商品損失率高，實支實付醫療險一直有漲價壓力。宏泰人壽今年3月1日停售的薰衣草醫療健康保險附約，並已寄出掛號信通知保戶，續年保費要漲價，平均漲幅將近四成。且將按5月通知6月份繳費、6月通知7月份繳費的節奏，分批告知全部14萬餘名保戶。

宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約2018年12月27日開賣以來，因為採用副本理賠，加上保額與保費的CP值高，共銷售將近14.2萬張。其為1年期定期險附約，被保險人投保年齡0到70歲，可續保到85歲。據了解，本次調漲的薰衣草醫療附約，被保險人年齡介於0歲到60歲，整體有效契約平均漲幅38.5%，男性平均漲25%、女性平均漲52%。

宏泰人壽 保險 漲價

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