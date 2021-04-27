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兆豐銀串接集保資訊共享上線 集保e存摺APP可查存款

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

兆豐銀行今天（27日）宣布該行與台灣集中保管結算所（集保結算所）合作開放銀行第二階段正式上線，兆豐銀客戶可透過「集保ｅ存摺」APP使用消費者資訊查詢服務，查詢範圍涵蓋個人的證券資產、銀行存款等。

兆豐銀指出，開放銀行第二階段上線，透過資料開放與整合，可強化消費者對金融資訊的掌握度，有效提升金融服務的效率。

兆豐銀指出，該行在去年底成為首波獲准與集保結算所合作開放銀行服務的銀行。即以敏捷式開發技術與集保結算所合作，透過開放API串接兆豐行動銀行，引導兆豐銀客戶通過身分驗證及授權同意後，即可使用「集保ｅ存摺」APP查詢存款餘額及交易明細，方便同時掌握股票投資及銀行存款的資產配置。

兆豐銀指出，開放銀行業務採分階段推動，第一階段為銀行公開資訊查詢，提供匯利率及金融商品資訊予第三方服務業者，第二階段的消費者資訊查詢，因涉及個人金融資料，銀行對合作對象的營業規模、資訊環境和資安標準等，須確認均符合法令規定；在綜合評估各項條件並考量結合銀行與證券資源交叉相乘的效果下，兆豐銀與集保結算所合作資料共享。

兆豐銀行 集保結算所 APP

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