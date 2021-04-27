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首季外溢保單大戰 南山人壽氣走國壽登一哥

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新冠肺炎疫情提升國人健康意識，帶動健走或健檢可享保費優惠的外溢保單熱賣，據金管會保險局最新統計，2021年首季整體外溢保單初年度保費9億4972萬元，件數達11.84萬件，年增4.28倍。其中外溢保單「雙雄大戰」呈現白熱化戰況，國泰人壽力推健走保單，南山人壽強打體況保單，據金管會統計，截至首季止，南山人壽首度超越國壽成為外溢保單一哥，第三名是新光人壽。

去年8月下旬南山人壽一口氣推出五張外溢保單，並祭出10%現金回饋，讓健檢體況型外溢保單爆衝，熱度一直延續到今年首季，據金管會統計，體況型首季銷售超過1.77萬件，一舉超越健走型的銷售件數1.68萬張。

雖然國壽今年1月也宣布推出二張1年期外溢保單附約，分別是重大傷病及長照型，保戶只要達到健走目標、健檢加上疫苗接種、癌症篩檢，保費最多可折減15％，但仍不敵南山火力。金管會保險局副局長張玉煇表示，今年首季初年度保費前三名保險公司依序是南山人壽、國壽與新光人壽，國泰人壽退居第二。

金管會統計，「健走型」外溢保單首季銷售金額達4億7,559萬元，仍遠高於體況健檢型的3億117萬元，這二大型銷售金額分別較去年成長一倍及4.4倍。

但件數方面，健走型首季只增加1,465件，但體況型件數卻增加1.5倍，首季大增1萬675張。

此外，實物給付型外溢與其他綜合型今年首季達到297件與8萬3564件；銷售金額為5,789萬元及1億1,507萬元

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