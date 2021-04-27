問鼎一哥！LINE BANK開業五天開戶4.29萬戶技壓樂天

問鼎一哥！LINE BANK自4月22日宣布正式在台開行，讓一般民眾可透過手機快速開通個人帳戶，同時也結合LINE Points點數回饋等，LINE在台灣擁有至少1,700萬戶，開戶又方便。據金管會最新統計結果，截至今（27）日下午3時30分為止，LINE BANK開業五天總計開戶人數達到4萬2,974戶，光五天人數技壓樂天國際網銀；其中用自然人憑證開戶的第一類帳戶僅1,157戶，用其他銀行存款戶開立的第三類數位帳戶則有4萬1,817戶。

金管會銀行局官員表示，LINE BANK 4月22日對外營業開行首日，爆出系統問題無法開戶，自下午5點開始陸續傳出有問題，金管會6月點接獲系統問題後已要求儘速排除，至當天晚上10點左右已恢復正常運作。銀行局副局長黃光熙表示，LINE BANK當天已針對上線問題有申報重大偶發事件，後續將依其通報，要求提出完整報告，並確實檢討。

此外銀行局亦統計，LINE BANK上線至今，目前以自然人憑證（可搭配視訊）或「金鑰憑證簽章」確認為本人辦理的第一類數位存款帳戶總計有1,157戶；於其他銀行臨櫃開立之存款帳戶資料，有他行的支付工具，可以用工具確認目前為本人辦理的第三類帳戶有4萬2,974戶。

另一家純網銀樂天國際銀行於今(2021)年1月19日開業，對外營運屆滿3個月，日前金管會公布截至3月底為止，樂天國際銀的數位帳戶為3.6萬人，據了解，目前人數已達到4.4萬人以上，暫時守住第一，但是LINE BANK開業五天就已「問鼎」純網銀一哥。

至於將來銀行至今尚未接獲營業執照，銀行局說，已接到函報總經理資格條件將儘速審查，尚待改善問題，將請將來銀行適當處置，銀行局完成各項審查後才會核發營業執照。

商品推薦