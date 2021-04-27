兆豐金控現金股息1.58元 殖利率4.84%

兆豐金控（2886）今天（27日）下午董事會決議，去年盈餘分派每股現金股息1.58元，股息分配比率仍有超過八成以上的比率，對股東仍相當大方，以今天收盤價32.6元計算，現金股息殖利率達4.84%，約當定存利率的四、五倍水準。

兆豐金控去年獲利因新冠肺炎疫情衝擊而衰退，去年稅後純益250.34億元，每股稅後純益（EPS）1.84元，每股配發現金股息1.58元，現金股息殖利率4.84%。

如以股息絕對金額來看，兆豐金今天決議去年盈餘分派每股1.58元現金股息，為近三個年度股息最低，前兩個年度均為每股1.7元現金股息。不過，就分配率來看，則是已經拉高到八成多，比早期約六成左右水準為高。