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中信證主辦富林-KY可轉債競拍 本周四前可投標

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中國信託綜合證券主辦富林塑膠工業（開曼）控股股份有限公司（簡稱「富林-KY」，股票代號（1341））之無擔保轉換公司債「富林一KY」（債券代號13411），發行總面額新台幣1.5億元，採競價拍賣方式承銷，今（27）日開始投標。

富林-KY的競拍底標價為100元，每人最高投標張數合計不超過127張，投標期間自今(2021)年4月27日至29日三個營業日，預計5月4日開標，5月13日於櫃檯買賣中心掛牌。

富林-KY發行總張數共1,500張，扣除依法承銷團保留自行認購225張，餘1,275張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率102.18%，轉換價格75.8元。

可轉債為兼具股權及債權性質有價證券，當富林-KY現股上漲時，投資人可轉換為現股出售；若未達轉換價格，投資人可於發行滿兩年時執行賣回權，依面額之101.01%賣回予發行公司，或持有至到期三年時，依面額新台幣10萬元加計年收益率0.5%賣回公司，投資人可拿回約10萬1,500元。

富林-KY為台資企業，製造並銷售聚氯乙烯（PVC）人造皮革及熱塑性聚氨酯（TPU）、聚氨酯（PU），在PVC加工領域耕耘逾20年。去(2020)年合併營收為26.64億元，每股稅後純益6.29元。

該公司董事會通過去年盈餘分配，每股盈餘分配現金股利5元、資本公積發放現金為1元，自掛牌以來現金股利發放率皆達80%以上，以今（27）日收盤價82.5元計算，現金殖利率7.27%。

富林-KY日前公告，今年三月營收為3.42億元，年成長率40.8%，創上市掛牌以來單月營收新高。

富林-KY工廠坐落於越南海防市及同奈省，透過越南經銷商及國際貿易商供應各大品牌商人造皮革原物料，堅持提供高品質及高穩定性產品，滿足客戶高規格需求，終端客戶包含美國輕奢時尚品牌Coach、MICHAEL KORS等。

近年公司積極調整營運策略，隨著疫情減緩，美系客戶皮包用料需求提升，高毛利率產品類別的訂單量增加，加上越南當地傢俱廠暢旺，今年第2季訂單量可望再創新高，營運成長可期。

近年可轉債競拍蔚為承銷主流，中國信託證券致力推動最佳金融服務，2019年獨家承作首檔採用競拍之可轉債，去年為國內主辦可轉債競拍之承銷總金額、承銷案件數、KY公司案件數的三冠王，穩居可轉債競拍主辦承銷商龍頭。

競拍 中國信託

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