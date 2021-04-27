金管會：15金控29銀行4壽險已申請今年股利政策

金管會官員今（27）日晚間證實，已經有近八成五的金融機構申請股利政策，其中包括有15家金控已申請股利，等於僅有1家未申請；銀行方面，亦有29家已申請，占整體銀行36家的八成以上，至於壽險目前亦有4家來申請，已核准一家，2家審核中，一家尚待補正。

近八成五金融機構已申報今年的股利政策，包括15家金控以及29家銀行，雖然金管會日前表示，有進一步了解其中２家銀行發放現金股利原因，但整體來說，金管會並沒有攔阻任何一家業者股利政策，4月底前，各家金融機構要回報壓力測試結果，測試結果將影響其股利發放政策。金管會強調，將會看屆時的壓力測試結果，而衡量是否採取相關措施。

金管會銀行局副局長黃光熙今日指出，回報的15家金控、29家銀行中，財務上尚屬穩健，金管會尊重股利政策。

此外保險局副局長張玉輝亦公布，今年已有4家壽險已申請股利政策，其中已核准一家，據了解應該是中壽，二家審核中，市場認為應該是富邦人壽與新壽；至於文件不齊尚需補件中的應是保誠人壽。

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