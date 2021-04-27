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康和證改選二點質疑 金管會：無事證難認違法

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

康和證（6016）今年股東會將改選董事，近期市場傳出大慶證（6021）董事長黃谷涵利用他人名義強勢買進、有意爭取董事席次插旗，提出二大質疑，籲請金管會能明確查實。金管會證期局副局長郭佳君今（27）日表示，若無事證無法認為它違法；至於不得兼任部份，目前乾坤董監沒有任大慶證任何職務，且提名的自然人董事若未來當選，未來不得任職其他券商職務，目前提出人選都沒有在大慶證擔任任何職務。

康和證昨天對金管會提出2點質疑。一是依證交法明文規定「證券商非經主管機關核准，不得投資於其他證券商」；二是大慶證提名參加康和證今年董事選舉，其中4席董事代表法人為乾坤公司，而乾坤公司為黃谷涵實質掌控，違反「不得兼職」規定，明顯與管理規則不符。康和證認為大慶證券已有違法。

不過郭佳君今日表示，依證交法45條規定，券商不得投資其他券商，但若無事證，無法認為它違法。

此外證交法規定證券商負責人不得兼職其他證券商任何職務。郭佳君說，以乾坤登錄目前董事長與監察人名單，沒有任大慶證任何職務。此外，這次提名的自然人董事名單，若真的在康和證此次股東會有當選，該董事就不能在任何證券商兼任任何職務，至於目前提出的人選都沒有在大慶證擔任任何職務。

證券商 股東會 金管會

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