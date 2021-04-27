一銀開放銀行第二階段服務上線 存款餘額查詢更便利

第一銀行與台灣集中保管結算所合作辦理開放銀行(Open banking)第二階段業務，於今（27）日正式對外提供服務，客戶在銀行端完成身分認證及確認授權範圍後，即可透過集保結算所開發之「集保e存摺」APP，以開放應用程式介面（Open API）跨平台查詢其台外幣存款餘額及交易明細等資訊，獲得更便利快速的金融服務。

第一銀行表示，本次將上線的第二階段「消費者資訊查詢」服務，在前期規劃階段整合內部資源完成相關API開發，與集保結算所啟動財金公司開放API平台測試作業，未來涉及消費者交易指示的第三階段「交易面資訊」，也將視金管會開放進度辦理。

集保結算所開發「集保e存摺」APP已整合證券、基金、債券、黃金等資產，提供投資人查詢名下「證券資產」及「基金資產」功能，第一銀行透過與集保結算所合作開放銀行服務，更可提供客戶於「集保e存摺」APP進一步檢視銀行資產，獲得更完善的資產整合服務。

金管會2019年推動三階段的開放銀行（Open Banking），主要是將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可獲得更多元金融服務，由第三方服務提供者（TSP業者）來做帳單整合、分析等服務。而目前開放銀行已進入第二階段開放客戶資料，消費者可透過App整合自己銀行帳戶資訊，並查詢所有帳戶的存款餘額及交易明細，或是信用卡及貸款利率一站式比價，找尋更符合自己需求的服務與投資理財建議。