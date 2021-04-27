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新台幣早盤升逾1角 一度觸及27.852元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新台幣匯率今（26）日收盤重返27字頭，創下1997年7月28日以來、近24年新高。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
新台幣匯率今（26）日收盤重返27字頭，創下1997年7月28日以來、近24年新高。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

新台幣今（27）日早盤以27.97元兌1美元，貶值1.1分開出；台股早盤以17.586.02點開高，再創新高，新台幣一度觸及27.852元兌1美元，升值1.07角

美股周一漲多跌少，道瓊工業指數下跌61.92點，收在33,981.57點，跌幅0.2%；那斯達克綜合指數上漲121.97點，收14,138.78點，漲幅0.9%；標普500指數上漲7.45點，收4,187.62點，漲幅0.2%；費城半導體指數上漲1.7%。

美股周一僅道瓊工業指數下跌作收，台股以17.586.02點開出，一度再衝達17,630.19點，續創新高，早盤震盪，新台幣以貶值開出後轉為升值，早盤最低達27.976元兌1美元，貶值1.7分，一度觸及27.852元兌1美元，升值1.07角。

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