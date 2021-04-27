新台幣早盤升逾1角 一度觸及27.852元

打疫苗會不會很不舒服？副作用會不會很嚴重？我們是不是被當白老鼠？民眾往往有諸多的恐懼，導致接種意願低落。為了讓民眾安心接種疫苗，金管會已通過幾家產險業者的「疫苗保單」，商品在本月開始上市。筆者身為第一線急診醫師，以我臨床上的觀察及醫學佐證資料，來解析一下「疫苗險」的賣點。

2021-04-27 10:07